Для реакции были взяты вещества при температуре 40'С.Затем их нагрели до температуры 70'С.Как изменится скорость химической реакции ,если температурный коэффициент ее равен 2?
Химия
Для реакции были взяты вещества при температуре 40'С.Затем их нагрели до температуры 70'С.Как изменится скорость химической реакции ,если температурный коэффициент ее равен 2?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Повышение температуры системы на каждые 10 градусов ускоряет реакцию в 2 раза. Рассчитываем на сколько повысилась температура: 70-40=30 градусов Кратность повышения температуры 10 градусам: 30/10=3 Таким образом реакция ускорится в 2 в степени 3 = 8 раз Ответ: скорость химической реакции повысится в 8 раз.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Машинистка напечатала 78 страниц за 2 дня. В первый день она работала 6 часов, а во второй- 7 часов. Сколько страниц напечатала машинистка в каждый...