Для реакции были взяты вещества при температуре 40'С.Затем их нагрели до температуры 70'С.Как изменится скорость химической реакции ,если температурный коэффициент ее равен 2?

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Повышение температуры системы на каждые 10 градусов ускоряет реакцию в 2 раза. Рассчитываем на сколько повысилась температура: 70-40=30 градусов Кратность повышения температуры 10 градусам: 30/10=3 Таким образом реакция ускорится в 2 в степени 3 = 8 раз Ответ: скорость химической реакции повысится в 8 раз.