у Славы было 50р. Он купил хлеб за ?р.,и пирожок за 7р. Сколько рублей сдачи он получил?

Математика

у Славы было 50р. Он купил хлеб за ?р.,и пирожок за 7р. Сколько рублей сдачи он получил?

Автор: Гость