у Славы было 50р. Он купил хлеб за ?р.,и пирожок за 7р. Сколько рублей сдачи он получил?
Математика
у Славы было 50р. Он купил хлеб за ?р.,и пирожок за 7р. Сколько рублей сдачи он получил?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х +7 ПОКУПКА СЛАВЫ 50-(Х+7)= 43-Х РУБЛЕЙ СДАЧИ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ СЛАВА.
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