у Славы было 50р. Он купил хлеб за ?р.,и пирожок за 7р. Сколько рублей сдачи он получил?

Математика
у Славы было 50р. Он купил хлеб за ?р.,и пирожок за 7р. Сколько рублей сдачи он получил?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х +7 ПОКУПКА СЛАВЫ 50-(Х+7)= 43-Х РУБЛЕЙ СДАЧИ ДОЛЖЕН ПОЛУЧИТЬ СЛАВА.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
сколько грамм хлорида калия необходимо взять для приготовления 150 мл 8% раствора NaCl с плотностью p=1.056г/мл
Ответить
Химия
Для реакции были взяты вещества при температуре 40'С.Затем их нагрели до температуры 70'С.Как изменится скорость химической реакции ,если температу...
Ответить
История
Составить цепочку: железная руда---.....-----..... зерно-----.....-----....
Ответить
Русский язык
отсутствие справедливости записать именем существительным
Ответить
Физика
На тело массой 1кг дествует сила 10 Н. Найти ускорения тела
Ответить