Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найти стороны прямоугольника, если его площадь равна 120 см2

Алгебра

Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найти стороны прямоугольника, если его площадь равна 120 см2

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