Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найти стороны прямоугольника, если его площадь равна 120 см2
Алгебра
Длина прямоугольника составляет 5/6 его ширины.Найти стороны прямоугольника, если его площадь равна 120 см2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пустть х - длина, тогда 5/6*х - ширина х* 5/6х = 120 х^2= 120*6/5 х^2= 144 х = 12 12 см - длина 12*5/6 = 10 (см) - ширина
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
На 145 открытках нарисован снеговик , а на 100 открытках - Дед Мороз. Сколько сделано открыток, на которых есть изображение и снеговика, и Деда Мор...
Русский язык
определите, твердые или мягкие согласные звучат перед е в названных словах. академия, ателье, берет, гротекс.
Алгебра
Математика
Дан треугольник АВС.Величина угла А в 1,8 раза меньше величины угла В и в 5 раз больше величины угла С.Найди величины углов треугольника?
Математика