Сколько нужно килограммов краски, чтобы покрасить пол в квадратной комнате, длина каждой стены 4м, если на покраску 1кв.м нужно 200г краски?
Алгебра
Сколько нужно килограммов краски, чтобы покрасить пол в квадратной комнате, длина каждой стены 4м, если на покраску 1кв.м нужно 200г краски?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*4*0,2=16*0,2=3,2кг краски
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