Сколько нужно килограммов краски, чтобы покрасить пол в квадратной комнате, длина каждой стены 4м, если на покраску 1кв.м нужно 200г краски?

Алгебра

Сколько нужно килограммов краски, чтобы покрасить пол в квадратной комнате, длина каждой стены 4м, если на покраску 1кв.м нужно 200г краски?

Автор: Гость