Сочинение-описание "Последовательность ремонтирования велосипеда" с наречиями "сначала,затем,потом,после этого,наконец"

Гость: Гость:

Каждый, у кого есть велосипед, хоть раз сталкивался с проблемой его ремонта.Поломки бывают самыми различными. С несерьезной поломкой ты можешь справиться сам. Именно такая произошла недавно у меня, было очень жалко мой новый стальной велосипед, когда я по невнимательности въехала в бордюр. Тогда я повредила колесо, хотя уже на следующий день исправила, но решила на всякий случай проверить и общее состояние велосипеда после падения: сначала, я убедилась в том, что цепь тугая (имеет хорошее натяжение), затем, настроила и подкрасила исцарапанную серебряную раму (заодно укоротила, ведь велосипедом с короткой рамой легче управлять) и подправила сдвинувшееся седло (опустила вниз, высокое седло мешает движению), купила новые контактные педали. Потом решила проверить давление в шинах. Оно должно быть нормальным. Для городской езды нет никакой необходимости в каких-нибудь "пышных" шинах с давлением 30 psi - я использую те шины, которые у меня уже есть, и с таким давлением, к которому я привыкла. После этого проверила и улучшила клиренс по отношению к различным дорожным объектам и предохранила таким образом свои ноги от ужасных шрамов.И наконец, всегда необходимо следить за настройкой тормозов: я переустановила ручки тормозов наружу, от велосипеда (параллельно земле), поскольку это дает большее усилие рычага.Теперь можно сново смело отправляться в путь! =) Как-то так