найдите высоту ромба, сторона которого равна 6,5 см, а площадь- 26 см
Геометрия
найдите высоту ромба, сторона которого равна 6,5 см, а площадь- 26 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=a*h 26=6.5*h h=4
Гость:
площадь = высота * сторону высота= 26/6.5=4
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