поезд,идущий со скоростью 68 км/ч,проходит расстьяние между городами за 6 часов.Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать1,8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч?

Математика

поезд,идущий со скоростью 68 км/ч,проходит расстьяние между городами за 6 часов.Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать1,8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч?

Автор: Гость