поезд,идущий со скоростью 68 км/ч,проходит расстьяние между городами за 6 часов.Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать1,8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч?
Математика
поезд,идущий со скоростью 68 км/ч,проходит расстьяние между городами за 6 часов.Какое время потребуется велосипедисту,чтобы проехать1,8 этого расстояния со скоростью 17 км/ч?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 68 * 6 = 408 (км) расстояние между городами. 2) 408 * 1/8 = 51 (км) 1/8 расстояния; 3) 51 : 17 = 3 (часа) потребуется велосипедисту
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Через воду пропустили 33,6 л сірчистого газу (Сульфур 4 Оксид) .Розрахуйте кількість речовинита масу продукту,що утворився.
Русский язык
Сочинение-описание "Последовательность ремонтирования велосипеда" с наречиями "сначала,затем,потом,после этого,наконец"
Математика
В приюте для животных обитают 6 кошек, 7 собак и 3 попугая.Для них купили 43кг разного сухого корма.Для кошек купили 12 кг корма,а для собак на 16 ...