Через воду пропустили 33,6 л сірчистого газу (Сульфур 4 Оксид) .Розрахуйте кількість речовинита масу продукту,що утворився.
Химия
Через воду пропустили 33,6 л сірчистого газу (Сульфур 4 Оксид) .Розрахуйте кількість речовинита масу продукту,що утворився.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Рівняння реакції: SO2 + H2O => H2SO3 Молекулярна маса H2SO3 складає 82 г/моль. За реакцією утворюеться еквімолекулярна кількість речовини, тому і продукту утвориться еквівалентно кількості пропущеного сірчистого газу. Кількість пропущеного сірчистого газу складає: 33,6 л/22,4 л/моль=1,5 моль, отже кількість отриманої сірчистої кислоти також складатиме 1,5 моль, або 1,5 моль*82 г/моль=123 г. Відповідь: Утворилося 1,5 моль продукту, що складає масу 123 грами.
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