Пешеход проходит 4 км в час,а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько км в час больше проезжает велосипедист,чем проходит пешеход?
Математика
Пешеход проходит 4 км в час,а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько км в час больше проезжает велосипедист,чем проходит пешеход?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4*3=12 км в час проезжает велосипедист 12-4=8 км в час на 8 км в час
Гость:
1) 4 * 3 = 12 (км) проезжаетв велосипедист в час. 2) 12 - 4 = 8 (км) больше проезжает велосипедист,чем проходит пешеход
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