Пешеход проходит 4 км в час,а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько км в час больше проезжает велосипедист,чем проходит пешеход?

Математика

Пешеход проходит 4 км в час,а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько км в час больше проезжает велосипедист,чем проходит пешеход?

Автор: Гость