определите скалярное произведение векторов a и b: a=-3i+5j+6k b=-6i-6j-5k
Геометрия
определите скалярное произведение векторов a и b: a=-3i+5j+6k b=-6i-6j-5k
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
о знаю! a=(-3;5;6) b=(-6;-6;-5) a*b=& a*b=(-3*-6);(5*-6);(6*-5) a*b=(18;-30;-30) a*b=18+(-30)+(-30) a*b=-42 ответ:-42
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