Поділіть число 145 на три частини x,y і z так , щоб x:y=4:3, а y:z= 2:5.
Математика
Поділіть число 145 на три частини x,y і z так , щоб x:y=4:3, а y:z= 2:5.
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