при соединении 18 г алюминия в кислороде выделяется 547 кДж теплоты. Составьте термохимическое уравнение этой реакции.
Химия
при соединении 18 г алюминия в кислороде выделяется 547 кДж теплоты. Составьте термохимическое уравнение этой реакции.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
547 кДж 4Al+3O2=2Al2O3+Q n(Al)=18/27=0.67 моль (М=27 г/моль) 0,67 моль - 547 кДж 4 моль - х кДж Х= (547*4)/0,67=3266 кДж 4Al+3O2=2Al2O3+3266 кДж
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