Петров на 8 лет моложе, чем Светлов, но на 3 года старше, чем Денисов. Кто моложе всех? На сколько лет светлов старше Денисова?
Математика
Петров на 8 лет моложе, чем Светлов, но на 3 года старше, чем Денисов. Кто моложе всех? На сколько лет светлов старше Денисова?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х - лет Петрову (х + 8) - лет Светлову (х - 3) - лет Денисову . Отсюда видим , что самый молодой Денисов Светлов старше Денисова на : (х + 8) - (х - 3) = х + 8 - х + 3 = 11 лет
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