Петров на 8 лет моложе, чем Светлов, но на 3 года старше, чем Денисов. Кто моложе всех? На сколько лет светлов старше Денисова?

Математика

Петров на 8 лет моложе, чем Светлов, но на 3 года старше, чем Денисов. Кто моложе всех? На сколько лет светлов старше Денисова?

Автор: Гость