Из 7/20 всей муки повар испек бублики, 9/20 пошло на булочки, а остальные 8 кг- на ватрушки. Сколько килограммов муки было у повара в начале?

7/20+9/20=16/20 20/20-16/20=4/20 4/20 это соотносится к 8 кг 8*20/4=40кг муки было

Гость: Гость:

Пусть всего было х кг муки, тогда на бублики ушло 7/20*х, а на булочки 9/20*х. Тогда х - 7/20*х - 9/20*х = 4/20*х = 1/5*х на ватрушки. 1/5*х = 8; х = 8 : 1/5; х = 8 * 5 = 40 (кг) муки всего