Из 7/20 всей муки повар испек бублики, 9/20 пошло на булочки, а остальные 8 кг- на ватрушки. Сколько килограммов муки было у повара в начале?
Математика
Из 7/20 всей муки повар испек бублики, 9/20 пошло на булочки, а остальные 8 кг- на ватрушки. Сколько килограммов муки было у повара в начале?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
7/20+9/20=16/20 20/20-16/20=4/20 4/20 это соотносится к 8 кг 8*20/4=40кг муки было
Гость:
Пусть всего было х кг муки, тогда на бублики ушло 7/20*х, а на булочки 9/20*х. Тогда х - 7/20*х - 9/20*х = 4/20*х = 1/5*х на ватрушки. 1/5*х = 8; х = 8 : 1/5; х = 8 * 5 = 40 (кг) муки всего
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
запишите термохимическое уравнение реакции горения метана если известно что при сгорании 5,6 л этого газа выделяется 225 кДж теплоты
Химия
при соединении 18 г алюминия в кислороде выделяется 547 кДж теплоты. Составьте термохимическое уравнение этой реакции.
Математика
Петров на 8 лет моложе, чем Светлов, но на 3 года старше, чем Денисов. Кто моложе всех? На сколько лет светлов старше Денисова?
Математика
Пешеход проходит 4 км в час,а велосипедист проезжает за это время в 3 раза больше.На сколько километров в час больше проезжает велосипедист,чем про...