V = 1088 кубических дм, c = 17 см. найдите стороны a b
Математика
V = 1088 кубических дм, c = 17 см. найдите стороны a b
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1088/17=64 возможные варианты сторон a и b a= 2 b=32 a=4 b=16 a=8 b=8
Гость:
Судя по задаче, в основании квадрат, иначе задача имеет бесконечное множество решений. 1) 1088 : 17 = 64 (см2) площадь основания. 2) х^2 = 64; x = 8 (см); a = b = 8 см.
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