f(x)x^4+5

Математика
f(x)x^4+5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ прикреплен
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
C помощью весов мальчик определил,чтостакан,заполненный водой,имеет большую массу,чем тот же стакан,заполненный подсолнечным маслом,но меньшую ,чем...
Ответить
Математика
в магазин привезли одинаковое количество ящиков с бананами и апельсинами . Всего 96 кг. Один ящик с бананами тяжелее ,чем ящик с апельсинами, на 2...
Ответить
Математика
в бассейн, площадь которого равна 1 га, налили 1000 000 литров воды. Можно ли в этом бассейне провести соревнования для учеников 5 класса?
Ответить
Математика
V = 1088 кубических дм, c = 17 см. найдите стороны a b
Ответить
Математика
Из 7/20 всей муки повар испек бублики, 9/20 пошло на булочки, а остальные 8 кг- на ватрушки. Сколько килограммов муки было у повара в на...
Ответить