в магазин привезли одинаковое количество ящиков с бананами и апельсинами . Всего 96 кг. Один ящик с бананами тяжелее ,чем ящик с апельсинами, на 2 кг ,и их общий вес на 24 кг больше , чем вес апельсинов .Сколько кг бананов и с...

Математика

в магазин привезли одинаковое количество ящиков с бананами и апельсинами . Всего 96 кг. Один ящик с бананами тяжелее ,чем ящик с апельсинами, на 2 кг ,и их общий вес на 24 кг больше , чем вес апельсинов .Сколько кг бананов и сколько апельсинов привезли?

Автор: Гость