в магазин привезли одинаковое количество ящиков с бананами и апельсинами . Всего 96 кг. Один ящик с бананами тяжелее ,чем ящик с апельсинами, на 2 кг ,и их общий вес на 24 кг больше , чем вес апельсинов .Сколько кг бананов и с...
Математика
в магазин привезли одинаковое количество ящиков с бананами и апельсинами . Всего 96 кг. Один ящик с бананами тяжелее ,чем ящик с апельсинами, на 2 кг ,и их общий вес на 24 кг больше , чем вес апельсинов .Сколько кг бананов и сколько апельсинов привезли?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+х+24=96;2х=72;х=36(кг)-апельсины;36+24=60(кг)-бананы
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