C помощью весов мальчик определил,чтостакан,заполненный водой,имеет большую массу,чем тот же стакан,заполненный подсолнечным маслом,но меньшую ,чем молоком.Какая из этих жидкостей имеет наибольшую плотность,а какая -наименьшую?
Физика
C помощью весов мальчик определил,чтостакан,заполненный водой,имеет большую массу,чем тот же стакан,заполненный подсолнечным маслом,но меньшую ,чем молоком.Какая из этих жидкостей имеет наибольшую плотность,а какая -наименьшую?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наибольшая плотность у молока, наименьшая у масла.
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