C помощью весов мальчик определил,чтостакан,заполненный водой,имеет большую массу,чем тот же стакан,заполненный подсолнечным маслом,но меньшую ,чем молоком.Какая из этих жидкостей имеет наибольшую плотность,а какая -наименьшую?

Физика

C помощью весов мальчик определил,чтостакан,заполненный водой,имеет большую массу,чем тот же стакан,заполненный подсолнечным маслом,но меньшую ,чем молоком.Какая из этих жидкостей имеет наибольшую плотность,а какая -наименьшую?

Автор: Гость