десять икс умножить на два икс
Алгебра
десять икс умножить на два икс
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10x * 2x=20x^2(где ^ -степень)
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