Сумма двух чисел равна 600, а относятся они как 2|3 / 5|6 . Найдите эти числа ?

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Обозначим числа как А и В По условию: А/В=2/3/5/6=(2*6)/(3*5)=4/5 выражаем А через В: А=(4*В)/5 Также известно, что А+В=600 Подставляем выражение А через В: (4*В)/5+В=600 или (9*В)/5=600 Находим В: В=(5*600)/9=333+1/3 Находим А: 600-(333+1/3)=266+2/3 Ответ: искомые числа 333+1/3 и 266+2/3