в зоомагазине продают попугаев и черепашек. Настя, зашедшаю в магазин, за 5 попугаев и 3-х черепашек заплатила 3400 рублей. Если бы она вместо этого купила 3-х попугаев и 2-х черепашек, то потратила на 1300 рублей меньше. Сколь...
Математика
в зоомагазине продают попугаев и черепашек. Настя, зашедшаю в магазин, за 5 попугаев и 3-х черепашек заплатила 3400 рублей. Если бы она вместо этого купила 3-х попугаев и 2-х черепашек, то потратила на 1300 рублей меньше. Сколько стоит попугай и сколько стоит черепашка?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
x - попугаи y - черепашек 5x+3Y=3400 3X+2Y=3400-1300 2Y=2100-3X Y=1050-1,5X 5X+3(1050-1,5X)=3400 0,5X=250 X=500 Y=1050-1,5*500 Y=300
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