в зоомагазине продают попугаев и черепашек. Настя, зашедшаю в магазин, за 5 попугаев и 3-х черепашек заплатила 3400 рублей. Если бы она вместо этого купила 3-х попугаев и 2-х черепашек, то потратила на 1300 рублей меньше. Сколь...

Математика

в зоомагазине продают попугаев и черепашек. Настя, зашедшаю в магазин, за 5 попугаев и 3-х черепашек заплатила 3400 рублей. Если бы она вместо этого купила 3-х попугаев и 2-х черепашек, то потратила на 1300 рублей меньше. Сколько стоит попугай и сколько стоит черепашка?

Автор: Гость