В два бака налили по 8 л воды заполнив каждый из них на две трети. Сколько литров воды войдёт в эти баки если их наполнить доверху

Математика

В два бака налили по 8 л воды заполнив каждый из них на две трети. Сколько литров воды войдёт в эти баки если их наполнить доверху

Автор: Гость