В два бака налили по 8 л воды заполнив каждый из них на две трети. Сколько литров воды войдёт в эти баки если их наполнить доверху
Математика
В два бака налили по 8 л воды заполнив каждый из них на две трети. Сколько литров воды войдёт в эти баки если их наполнить доверху
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Считаем объем бака: 8 литров / (2/3)= 8*3/2=12 литров Суммарный объем двух баков - 24 литра. Так как в баки залили уже по 8 литров (суммарно - 16 литров), то в них еще может войти 8 литров (по 4 литра на бак)
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