Скорость течения реки 3 м/с а рыбакможетплыть со скоростью 5 м/с,сколько нужно времени рыбаку чтобы спустится на 40 м вниз по течению и на то же растаяние поднятся в верх

Физика

Скорость течения реки 3 м/с а рыбакможетплыть со скоростью 5 м/с,сколько нужно времени рыбаку чтобы спустится на 40 м вниз по течению и на то же растаяние поднятся в верх

Автор: Гость