Скорость течения реки 3 м/с а рыбакможетплыть со скоростью 5 м/с,сколько нужно времени рыбаку чтобы спустится на 40 м вниз по течению и на то же растаяние поднятся в верх
Физика
Скорость течения реки 3 м/с а рыбакможетплыть со скоростью 5 м/с,сколько нужно времени рыбаку чтобы спустится на 40 м вниз по течению и на то же растаяние поднятся в верх
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
за тіченіям 40/8=5с проти 40/2=20с
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