Два неупругих тела шара массой 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с и 3м/с соответственно,направленными вдоль одной прямой. С какой по модулю скоростью они будут двигаться после абсолютно неупругого соу...

Физика

Два неупругих тела шара массой 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с и 3м/с соответственно,направленными вдоль одной прямой. С какой по модулю скоростью они будут двигаться после абсолютно неупругого соударения

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