Два неупругих тела шара массой 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с и 3м/с соответственно,направленными вдоль одной прямой. С какой по модулю скоростью они будут двигаться после абсолютно неупругого соу...
Физика
Два неупругих тела шара массой 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с и 3м/с соответственно,направленными вдоль одной прямой. С какой по модулю скоростью они будут двигаться после абсолютно неупругого соударения
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
m1v1+m2v2=(m1+m2)v' v'=m1v1+m2v2/m1+m2 v'=(6*8)+(4*3)/10=6м/с.
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