куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные обьемы.найдите площадь поверхности куба.если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см.что в 2 раза больше ширины и в 4 раза больше высоты параллелепипеда.

Математика

куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные обьемы.найдите площадь поверхности куба.если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см.что в 2 раза больше ширины и в 4 раза больше высоты параллелепипеда.

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