куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные обьемы.найдите площадь поверхности куба.если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см.что в 2 раза больше ширины и в 4 раза больше высоты параллелепипеда.
Математика
куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные обьемы.найдите площадь поверхности куба.если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см.что в 2 раза больше ширины и в 4 раза больше высоты параллелепипеда.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
12/2=6 ширина 12/4=3 высота V=a*b*c v=12*3*6=216см^3 216=a^3 куба a=6 S пов куба =a^2*6=36*6=216 см^2
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