x*x*x-7*x*x-46*x+324=

Гость: Гость:

Может быть в конце + 322, тогда x*x*x - 7*x*x - 46*x +322 = 0; x*x(x - 7) - 46(x - 7) = 0; (x - 7) * (x^2 - 46) = 0; или x - 7 = 0, х = 7; или x^2 - 46 = 0 x^2 = 46; х = + - корень из 46.