y=4x-1 эта функция ограничена?
Алгебра
y=4x-1 эта функция ограничена?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это линейная функция возрастающая, у нее нет ограничений т е область определения от -∞ до +∞
Гость:
y = 4x - 1. Это линейная функция. Она является возрастающей так как кэффициент к = 4(больше 0) поэтому её область значений є R, а значит она не ограничена
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Физика
Два неупругих тела шара массой 6 кг и 4 кг движутся навстречу друг другу со скоростями 8 м/с и 3м/с соответственно,направленными вдоль одной прямой...
Математика
куб и прямоугольный параллелепипед имеют равные обьемы.найдите площадь поверхности куба.если длина прямоугольного параллелепипеда равна 12 см.что в...
Математика
зачеркнуть в сумме: 11111+77777+99999=188887 двенадцать цифр так, чтобы сумма оставшихся чисел была равна 20000