y=4x-1 эта функция ограничена?

Алгебра
y=4x-1 эта функция ограничена?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это линейная функция возрастающая, у нее нет ограничений т е область определения от -∞ до +∞
Гость:
y = 4x - 1. Это линейная функция. Она является возрастающей так как кэффициент к = 4(больше 0) поэтому её область значений є R, а значит она не ограничена
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