y=4x-1 эта функция ограничена?

это линейная функция возрастающая, у нее нет ограничений т е область определения от -∞ до +∞

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y = 4x - 1. Это линейная функция. Она является возрастающей так как кэффициент к = 4(больше 0) поэтому её область значений є R, а значит она не ограничена