стороны прямоугольника относятся как 3:4.Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 48 квадратных сантиметров.

Алгебра
стороны прямоугольника относятся как 3:4.Найдите стороны прямоугольника, если его площадь равна 48 квадратных сантиметров.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. а/в=3/4 2. Площадь=а*в 3. умножим и разделим на в левую часть первого выражения: а*в/в*в=3/4 или 48/в*в=3/4 4. находим в из выражения пункта 3: в=корень(4*48/3)=8 5. находим значение а (а=3*в/4 из п.1): а=3*8/4=6 Ответ: стороны прямоугольника 6 см и 8 см
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