a)  4x-2=2x+6 b)  -15-3x= -7x+45 c)  2(2+y)= 19-3y d)  (4-c)+2(c-3)= -13

Гость: Гость:

a) 4x-2=2x+6 переносим с х в одну сторону, а простые числа в другую 4x-2x=6+2 2x=8 x=4 b) -15-3x=-7x+45 точно также как и в предыдущем -3x+7x=45+15 4x=60 x=15 c) 2(2+y)=19-3y 4+2y=19-3y 2y+3y=19-4 5y=15 y=3 d) (4-c)+2(c-3)=-13 4-c+2c-6=-13 -c+2c=-13+6-4 c=-11