a) 4x-2=2x+6 b) -15-3x= -7x+45 c) 2(2+y)= 19-3y d) (4-c)+2(c-3)= -13
Математика
a) 4x-2=2x+6 b) -15-3x= -7x+45 c) 2(2+y)= 19-3y d) (4-c)+2(c-3)= -13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a) 4x-2=2x+6 переносим с х в одну сторону, а простые числа в другую 4x-2x=6+2 2x=8 x=4 b) -15-3x=-7x+45 точно также как и в предыдущем -3x+7x=45+15 4x=60 x=15 c) 2(2+y)=19-3y 4+2y=19-3y 2y+3y=19-4 5y=15 y=3 d) (4-c)+2(c-3)=-13 4-c+2c-6=-13 -c+2c=-13+6-4 c=-11
Гость:
a)4x-2x=6-2 2x=4 x=2 b)-3x+7x=45+15 4x=60 x=15 c)4+2y=19-3y 5y=15 y=3 d)4-c+2c-6=-13 c=15
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