Маша иДаша купили несколько воздушных шаров,причем одна из них купила на 12 воздушных шаров больше другой.Сколько воздушных шаров купила Даша,если Маша купила 18 шаров. решение и схема задачи.

Математика

Маша иДаша купили несколько воздушных шаров,причем одна из них купила на 12 воздушных шаров больше другой.Сколько воздушных шаров купила Даша,если Маша купила 18 шаров. решение и схема задачи.

Автор: Гость