Маша иДаша купили несколько воздушных шаров,причем одна из них купила на 12 воздушных шаров больше другой.Сколько воздушных шаров купила Даша,если Маша купила 18 шаров. решение и схема задачи.
Математика
Маша иДаша купили несколько воздушных шаров,причем одна из них купила на 12 воздушных шаров больше другой.Сколько воздушных шаров купила Даша,если Маша купила 18 шаров. решение и схема задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 варианта 1) 18+12=30 если 18 считать за минимальное кол -во купленных шаров 2) 18-12=6 если 18 считать за максимальное кол -во купленных шаров
Гость:
маша-18ш даша-18+12ш 18+12=30ш ответ:30шаров
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