Гость: Гость:

2корень х-3=х-6 (возводим обе части урвнения в квадрат , получим (2 корень из (x-3))²=(x-6)²; 4(x-3)=x²-12x+36; 4x-12 = x²-12x+36; x²-16x+48=0 По т. Виета х1 = 12; х2 = 4. Проверка 1) х =12. 2корень(12-3) = 2 *3 =6; 12 - 6 = 6; 6=6. 2) х = 4; 2корень(4-3) = 2 *1 =2; 4 - 6 = -2; 2 не = -2. х = 4 - посторонний. Ответ: 12