От деревни Пеньки до озера Лесное 24км.С какой скоростью надо идти,чтобы дойти до него за 6 часов?Сколько времени понадобиться, если увеличить свою скорость в 2 раза?

Математика
От деревни Пеньки до озера Лесное 24км.С какой скоростью надо идти,чтобы дойти до него за 6 часов?Сколько времени понадобиться, если увеличить свою скорость в 2 раза?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 24:6=4(км) надо идти 2) 24:8=3(ч) Ответ: 3 часа понадобиться.
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