От деревни Пеньки до озера Лесное 24км.С какой скоростью надо идти,чтобы дойти до него за 6 часов?Сколько времени понадобиться, если увеличить свою скорость в 2 раза?

Математика

От деревни Пеньки до озера Лесное 24км.С какой скоростью надо идти,чтобы дойти до него за 6 часов?Сколько времени понадобиться, если увеличить свою скорость в 2 раза?

Автор: Гость