определите массу тела .если на него действует силу тяжести 4500H
Физика
определите массу тела .если на него действует силу тяжести 4500H
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
F=mg m=F/g m=4500Н/9,81м/с2=458,7 кг Ответ: масса тела 458,7 кг
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