1)оксид алюмин,2)хлорид лития,3)гидроксид бария,4)серная кислота,5)нитрат железа(2),6)оксид серы(6),7)сульфат калия,8)фосфат кальция,9)азотная кислота,10)гидроксид калия.
Химия
1)оксид алюмин,2)хлорид лития,3)гидроксид бария,4)серная кислота,5)нитрат железа(2),6)оксид серы(6),7)сульфат калия,8)фосфат кальция,9)азотная кислота,10)гидроксид калия.
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Al2O3 LiCl Ba(OH)2 H2SO4 Fe(NO3)2 SO3 K2SO4 Ca3(PO4)2 HNO3 KOH
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