Почему зимой оконные стёкла потеют, если в комнате много людей? И похожий вопрос: Когда зимой скорее сохнет бельё: в морозную погоду или оттепель? Почему?

Физика
Почему зимой оконные стёкла потеют, если в комнате много людей? И похожий вопрос: Когда зимой скорее сохнет бельё: в морозную погоду или оттепель? Почему?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
томущо зроту виходить пара . в морозну погоду бо коли все ростає виходить пара і тому довше сохне
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