Почему зимой оконные стёкла потеют, если в комнате много людей? И похожий вопрос: Когда зимой скорее сохнет бельё: в морозную погоду или оттепель? Почему?

Физика

Почему зимой оконные стёкла потеют, если в комнате много людей? И похожий вопрос: Когда зимой скорее сохнет бельё: в морозную погоду или оттепель? Почему?

Автор: Гость