во сколько раз сероводород тяжелее водорода ?
Химия
во сколько раз сероводород тяжелее водорода ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сероводород H2S (молекулярная масса 34) Водород Н2 (молекулярная масса 2) Соотношение молекулярных масс приводит к числу 34/2=17. Ответ: сероводород тяжелее водорода в 17 раз
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