площадь всех граней куба АВСDА1В1С1D1 равна 24см кубич. Вычислите радиус окружности,вписанной в гань куба
Геометрия
площадь всех граней куба АВСDА1В1С1D1 равна 24см кубич. Вычислите радиус окружности,вписанной в гань куба
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
всего 6 граней 24/6=4 площадь одной грани 1 сторона равна корень из 4 = 2 сторона равна диаметру а радиус половине =2/2=1
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