сочинение на тему "Надо дружить с лесом"
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сочинение на тему "Надо дружить с лесом"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сейчас очень много людей портят леса. Деревья вырубают, их сжигают, убивают животных, бросают мусор в лес. Это очень портит экологическую среду. Экология очень важна в мире. Без неё все бы задохнулись. Также вымирают животные, которых часто убивают. Очень редкие животные занесены в красную книгу. Есть также чёрная книга, там животные, которые окончательно вымерли. С лесом надо действительно дружить, так как человек-тоже часть природы. Без экологии ничего не будет.
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