Из пункта А в пункт Б вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. Одновременно с ним из А в Б выехал велосипидист 10 км/ч. Велосипедист доехал до Б повернул и поехал навстречу пешеходу. Через сколько чесов после начала движения они встр...

Математика

Из пункта А в пункт Б вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. Одновременно с ним из А в Б выехал велосипидист 10 км/ч. Велосипедист доехал до Б повернул и поехал навстречу пешеходу. Через сколько чесов после начала движения они встретятся если расстояние между А и Б 30 км?

Автор: Гость