Из пункта А в пункт Б вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. Одновременно с ним из А в Б выехал велосипидист 10 км/ч. Велосипедист доехал до Б повернул и поехал навстречу пешеходу. Через сколько чесов после начала движения они встр...
Математика
Из пункта А в пункт Б вышел пешеход со скоростью 5 км/ч. Одновременно с ним из А в Б выехал велосипидист 10 км/ч. Велосипедист доехал до Б повернул и поехал навстречу пешеходу. Через сколько чесов после начала движения они встретятся если расстояние между А и Б 30 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
через 4 часа за три часа велосипедист доедет до Б пешеход пройдет 15 км велосипедист развернется и через 1 час проедет 10 км а пешеход пройдет еше 5 км 15км+5км+10км=30км 3ч+1ч=4ч
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