В двух автобусах ехало 65 пассажиров.На остановке из первого автобуса вышли 3 человека,из второго-в 4 раза больше. После этого в автобусах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ехало в каждом автобусе до остановки.

Математика

В двух автобусах ехало 65 пассажиров.На остановке из первого автобуса вышли 3 человека,из второго-в 4 раза больше. После этого в автобусах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ехало в каждом автобусе до остановки.

Автор: Гость