В двух автобусах ехало 65 пассажиров.На остановке из первого автобуса вышли 3 человека,из второго-в 4 раза больше. После этого в автобусах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ехало в каждом автобусе до остановки.
Математика
В двух автобусах ехало 65 пассажиров.На остановке из первого автобуса вышли 3 человека,из второго-в 4 раза больше. После этого в автобусах пассажиров стало поровну. Сколько пассажиров ехало в каждом автобусе до остановки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
65-3=62 3*4=12 62-12=50 50\2=25 в каждом, это после того,когда пассажиры вышли 25+3=28 в первом авт 25+12=37 во 2м авт
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