отредактировать предложение с деепричастиями. записать правильный ответ. Возвращаясь из школы, меня застала гроза.
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отредактировать предложение с деепричастиями. записать правильный ответ. Возвращаясь из школы, меня застала гроза.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Когда я возвращался из школы, меня застала гроза.
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