продолжение боковых сторон AB и CD трапеции ABCD пересекаются в точке F. Найдите AB, если AF = 10см и BC: AD =2 : 5
Геометрия
продолжение боковых сторон AB и CD трапеции ABCD пересекаются в точке F. Найдите AB, если AF = 10см и BC: AD =2 : 5
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
рассмотрим два подобных треугольника fbc и fad fb/fa=bc/ad fb/10=2/5 fb=10*2/4=5 ba=fa-fb=10-5=5
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