продолжение боковых сторон AB и CD трапеции ABCD пересекаются в точке F. Найдите AB, если AF = 10см и BC: AD =2 : 5

Геометрия

продолжение боковых сторон AB и CD трапеции ABCD пересекаются в точке F. Найдите AB, если AF = 10см и BC: AD =2 : 5

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