Две команды делали одинаковое число открыток каждый час. Первая команда сделала 100 открыток, а вторая 75 открыток. Первая команда работала на 5 часов дольше другой. Сколько часов работала каждая команда?
Математика
Две команды делали одинаковое число открыток каждый час. Первая команда сделала 100 открыток, а вторая 75 открыток. Первая команда работала на 5 часов дольше другой. Сколько часов работала каждая команда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
100-75=25 25\5=5 открыток за час 75\5=15 часов вторая ком работала 100\5=20 часов первая ком работала
Гость:
Т.к. первая команда работала на 5ч дольше и сделала на 25 открыток больше, то в эти 5ч они сделали 25 открыток => 25/5=5 - открыток в час. => каждая команда делает 5 открыток в час => 1ая команда: 100/5=20 часов работы 2ая команда: 75/5=15 часов работы
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