Две команды делали одинаковое число открыток каждый час. Первая команда сделала 100 открыток, а вторая 75 открыток. Первая команда работала на 5 часов дольше другой. Сколько часов работала каждая команда?

Гость: Гость:

Т.к. первая команда работала на 5ч дольше и сделала на 25 открыток больше, то в эти 5ч они сделали 25 открыток => 25/5=5 - открыток в час. => каждая команда делает 5 открыток в час => 1ая команда: 100/5=20 часов работы 2ая команда: 75/5=15 часов работы