При взаимодействии 12г магния с избтком соляной кислоты выделилось 10 л водорода (н.у.).Вычислите долю выхода продукта реакции
Химия
При взаимодействии 12г магния с избтком соляной кислоты выделилось 10 л водорода (н.у.).Вычислите долю выхода продукта реакции
Ответ(ы) на вопрос:
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Уравнение реакции: Mg + 2HCl => MgCl2 + H2 Молекулярные массы: Mg - 24 г/моль Составляем пропорцию: 24 г магния вытесняют 22,4 л водорода 12 г магния вытесняют Х л водорода Находим Х: Х=12 г * 22,4 л/24 г = 11,2 л. Находим долю выхода продукта: 10 л/11,2 л=0,893 (89,3%) Ответ: выход продукта реакции 0,893 (89,3%)
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