9 мин 40 с + 12 мин 30 с - 5 мин 20 с 5 ч 50 мин + 8 ч 20 мин + 6 ч 30 мин
Математика
9 мин 40 с + 12 мин 30 с - 5 мин 20 с 5 ч 50 мин + 8 ч 20 мин + 6 ч 30 мин
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
буде 20ч.44мин єслі 5ч.50м додать
Гость:
320с*21000с=6720000с 400с+750с+30000с+23400с=54550с 54550-6720000=6714545с
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