площа прямокутника 640м2, а довжына стороны 40м. знайды площу квадрата,перыметр якого доривнюе перыметру прямокутныка.

Гость: Гость:

1) 640 : 40 =16 м ширина прямоугольника 2) (40 + 16)*2=112 м периметр прямоугольника 3) 112 : 4 =28 м 1 сторона квадрата 4) 28 *28 =784 кв.м площадь квадрата