площа прямокутника 640м2, а довжына стороны 40м. знайды площу квадрата,перыметр якого доривнюе перыметру прямокутныка.
Математика
площа прямокутника 640м2, а довжына стороны 40м. знайды площу квадрата,перыметр якого доривнюе перыметру прямокутныка.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 640 : 40 =16 м ширина прямоугольника 2) (40 + 16)*2=112 м периметр прямоугольника 3) 112 : 4 =28 м 1 сторона квадрата 4) 28 *28 =784 кв.м площадь квадрата
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