Хорды АВ и КМ окружности пересекаются в точке Р. Вычислите длину отрезка КР, если РМ на 13см меньше КР, АР=12см, АВ=19,5см.

Геометрия

Хорды АВ и КМ окружности пересекаются в точке Р. Вычислите длину отрезка КР, если РМ на 13см меньше КР, АР=12см, АВ=19,5см.

Автор: Гость