в пределах каких агроклиматических поясов расположена территория китая
Українська література
в пределах каких агроклиматических поясов расположена территория китая
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Гость:
Почвенный покров Китая, представлен широким спектром почв - от бурых лесных и подзолистых на северо-востоке до краснозёмов на юге, а также серо-бурых пустынных почв на северо-западе, развивающихся в экстремально засушливых условиях
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