в пределах каких агроклиматических поясов расположена территория китая

Гость: Гость:

Почвенный покров Китая, представлен широким спектром почв - от бурых лесных и подзолистых на северо-востоке до краснозёмов на юге, а также серо-бурых пустынных почв на северо-западе, развивающихся в экстремально засушливых условиях