металлмческий куб имеет внешнее ребро 10,2см и массу 514,15г . толщина стенок равна 0.1 найдите плотность металла , из которого сделан куб
Геометрия
металлмческий куб имеет внешнее ребро 10,2см и массу 514,15г . толщина стенок равна 0.1 найдите плотность металла , из которого сделан куб
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
во первых,это физика,а не геометрия. а во вторых, плотность=масса/объем. сначала находим объем куба без полости. толщина 0,1, длина 10,2 , высота 10,2 . все,дальше подставить в формулу.
Гость:
плошадь 1 грани = 10.2*10.2=104.04 см2 всего 6 граней 104.04*6=624.24 площадь куба 624.24*0.1=62.424 обьем металлической пластины 514.15г/62.424=8.23 кг/см3
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