При каких значениях a и b парабола y=x^2+ax+b проходит через точки A (1;-4) i B (-2;5) ???
Алгебра
При каких значениях a и b парабола y=x^2+ax+b проходит через точки A (1;-4) i B (-2;5) ???
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
решается через систему имеем точки А и В подставляем в x и у через систему 1^2+a+b=-4 -2^2-2a+b=5 a+b=-5 2a+b=9 далее способом сложения a+b=-5(все равенство надо умножить на -2) получается -2a-2b=10 2a+b=9 (2a сокращается) -b=19 b=-19 подставляем b в начальное уравнение a-19=-5 a=-5+19 a=14 ответ: a=14 b=-19
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Биология
в родительном доме перепутали двух мальчиков. Родители одного из них имеют первую и вторую группы крови, родители другого - вторую и четвертую. Исс...
Геометрия
Физика
Фвтомобиль массои0,5 т,движущийся со скоростью 72км/ч.Какой кинетической энергией обладает автомобиль?
Геометрия
металлмческий куб имеет внешнее ребро 10,2см и массу 514,15г . толщина стенок равна 0.1 найдите плотность металла , из которого сделан куб