При каких значениях a и b парабола y=x^2+ax+b проходит через точки A (1;-4) i B (-2;5) ???

Гость: Гость:

решается через систему имеем точки А и В подставляем в x и у через систему 1^2+a+b=-4 -2^2-2a+b=5 a+b=-5 2a+b=9 далее способом сложения a+b=-5(все равенство надо умножить на -2) получается -2a-2b=10 2a+b=9 (2a сокращается) -b=19 b=-19 подставляем b в начальное уравнение a-19=-5 a=-5+19 a=14 ответ: a=14 b=-19